Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Владбизнесбанка до «ruBB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruBB».



«Повышение уровня рейтинга обусловлено ростом запаса прочности по капиталу и ликвидности, а также повышением диверсификации ресурсной базы по источникам в результате допэмиссии акций со стороны текущих акционеров. Рейтинг кредитоспособности отражает слабые рыночные позиции банка, приемлемое качество его активов, сильную позицию по капиталу и ликвидности, а также удовлетворительную оценку корпоративного управления», — поясняется в релизе.

Как напоминает агентство, Владбизнесбанк специализируется на комплексном обслуживании предприятий МСБ и физических лиц. Сеть подразделений представлена головным офисом, четырьмя дополнительными офисами и одной операционной кассой вне кассового узла во Владимирской области.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительной долей банка на российском банковском рынке, узкой клиентской базой и концентрацией бизнеса на одном регионе.

«Концентрация клиентской базы на одном регионе может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе», — замечают аналитики. В то же время агентство положительно оценивает высокую диверсификацию бизнеса банка по сегментам кредитного риска. Концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами сторонах оценивается агентством как умеренная.

Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие. Качество активов оценивается как приемлемое.

Сильная ликвидная позиция обусловлена наличием адекватного запаса балансовой ликвидности. Агентство оценивает диверсификацию ресурсной базы по источникам фондирования как приемлемую. При этом ресурсная база характеризуется значительной зависимостью от средств крупнейшей группы кредиторов, имеющей общих с банком акционеров. Давление на оценку оказывает ограниченный доступ к рыночным источникам дополнительной ликвидности.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный.