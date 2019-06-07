Сбербанк разработал специальный электронный курс по кредитованию проектов недвижимости, в котором освещены актуальные вопросы перехода отрасли на счета эскроу и проектное финансирование. Об этом ТАСС рассказала управляющий директор — начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова по итогам круглого стола «Реформа строительной отрасли» в рамках ПМЭФ.

Обучающий курс ориентирован на внутреннее использование, однако банк не исключает его тиражирование для внешних клиентов, указала Назарова.

«Цель этого курса состоит в том, чтобы познакомить сотрудников с процессом девелопмента жилых и коммерческих проектов — от разработки проектной документации до эксплуатации объектов недвижимости. Особое внимание мы уделили девелопменту жилья и переходу застройщиков на новую бизнес-модель: от долевого строительства к проектному финансированию», — сообщила она.

После 1 июля 2019 года, когда состоится переход отрасли на новую схему финансирования, курс будет дополняться новыми модулями, основанными на практических кейсах в отрасли, и правовыми аспектами применения счетов эскроу. Курс уже прошли более 600 человек, из них 70% — сотрудники подразделения кредитования строительных проектов.

С 1 июля 2019 года по ряду российских проектов не будет возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ.