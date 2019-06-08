Банк России не должен бесконечно владеть банками, которые находятся на санации, этот вопрос необходимо обсудить с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в пятницу заявил в интервью РИА Новости, что прямое владение ЦБ банком «Открытие» вызывает конфликт интересов на рынке, при этом ясности по срокам его продажи нет. Ранее МЭР разработало проект поправок в закон о защите конкуренции, которые запрещают Банку России и госбанкам приобретать частные финансовые организации.

«Санация Центральным банком банков тоже должна быть не бесконечна, а должна иметь какой-то конечный срок и предел. Поэтому задача ЦБ — если он видит необходимость, санировать, вывести банк в нормальную работу, а дальше продавать в рынок», — сказал Силуанов журналистам в субботу в кулуарах ПМЭФ.

Орешкин выступил против контроля ЦБ над коммерческими банками По его мнению, задача властей — поддерживать конкуренцию, а не убивать ее.

«Бесконечно находиться под «зонтиком» участия Центрального банка — здесь уже конфликт интересов возникает. Мы видим, что это нехорошо влияет на банковский сектор. В этой части надо посмотреть. Я еще не разговаривал с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной. —Прим. ред.). Вопрос требует нашего совместного обсуждения», — добавил он.

Глава ВТБ Андрей Костин на прошлой неделе предлагал законодательно ограничить Центробанку РФ срок владения акциями банков, прошедших процедуру санации.

ЦБ с 2017 года применяет новый механизм оздоровления банков через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. По новому механизму ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей. Первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, стал банк «Открытие» — это произошло в конце августа 2017 года. Затем последовала череда санаций других крупных банков.