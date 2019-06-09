Альфа-Банк запустил в продажу лимитированную коллекцию одежды для умных и свободных. Одежда вышла в поддержку обновления фирменного стиля Альфа-Банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Первая партия, запущенная в начале апреля, разошлась за два дня. Новая коллекция пополнилась прозрачными ботинками и плащами. На базовые худи и футболки нанесли фирменные принты с надписями «умный и свободный» и «не за что краснеть», — отмечается в сообщении.

Размерная линейка одежды и обуви рассчитана как на взрослых покупателей, так и на детей и подростков.



«Банковские сервисы давно стали цифровыми: мы переводим деньги в приложении и платим в магазинах смартфоном. Но люди по-прежнему живут в физическом мире, для них важен физический контакт. Поэтому мы выпустили коллекцию одежды, и теперь Альфа-Банк можно почувствовать и буквально потрогать», — отметил директор по маркетингу Альфа-Банка Алексей Гиязов.