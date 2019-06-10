В банке «Русский Стандарт» изучили статистику использования дистанционных каналов обслуживания и пришли к выводу, что клиенты переводят все операции в мобильный банк.

Согласно исследованию, в 2018 году и первом полугодии 2019 года сохранилась тенденция тотального перехода клиентов в мобильный банк RSB Mobile. Это подтверждается значительным ростом количества операций в приложении — на 53% по сравнению с 2017 годом.

Об увеличении количества онлайн-платежей говорит рост объема операций в RSB Mobile по оплате ЖКУ на 146%, увеличение числа оплат городской связи на 109%, переводов с карты на карту — на 77%.

По итогам 2018 года в топ-5 российских городов по количеству клиентов, которые активно пользуются мобильным банком, вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Краснодар.