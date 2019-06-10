Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Локо-Банку долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «B1» и изменило прогноз по рейтингам со «стабильного» на «позитивный». Базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка подтверждены на уровне «b1». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Подтверждение рейтингов отражает, с одной стороны, сильные финансовые показатели банка, а с другой — существенные изменения в его бизнес-модели за последнее время, которые снижают диверсификацию его деятельности и могут привести к росту риска активов, поясняют аналитики.

Так, в течение последних трех лет банк значительно сместил акцент в бизнес-модели в сторону потребительского кредитования и наращивал розничный портфель темпами выше среднерыночных. Фокус на потребительском кредитовании и отказ от более диверсифицированного портфеля активов повышают для банка риски, связанные с перегревом рынка розничного кредитования, а также другие специфические для этого сегмента риски, такие как изменение регулирования, предупреждают эксперты.



«Позитивный» прогноз по депозитным рейтингам означает возможность их повышения в ближайшие 12—18 месяцев, если банк продемонстрирует способность поддерживать сильные финансовые показатели на фоне замедления роста кредитного портфеля, следует из сообщения Moody's.