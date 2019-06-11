Сбербанк ожидает во втором полугодии 2019-го снижения ключевой ставки Банка России и замедления инфляции. При соблюдении этих двух условий ставки по ипотеке могут пойти вниз, заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Сбербанк, крупнейший игрок на ипотечном рынке, в конце мая снизил ставки по ипотеке на 0,3—0,6 процентного пункта.

«Зависит от динамики рынка, процентных ставок… Мы должны понимать, что снижение ставок возможно при соблюдении двух условий: снижении ключевой ставки и снижении инфляции, при соблюдении которых ставки могут пойти вниз», — ответил Ведяхин на вопрос, может ли Сбербанк еще раз снизить ставку по ипотеке.

«Мы ожидаем, что во втором полугодии будет снижение ключевой ставки, замедление инфляции», — добавил он.

При этом первый зампред правления Сбербанка подчеркнул, что стоит понимать, что ставки будут снижаться как по кредитам, так и по депозитам. «Такой ситуации, что по кредитам ставки ушли вниз, а по депозитам ставки пошли вверх, не будет», — заключил он.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале сделал ряд заявлений, связанных с ипотекой. В частности, он поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке — сначала до 9%, а затем до 8% и ниже; установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита; ввести «ипотечные каникулы», а также компенсировать из бюджета семьям, где родился третий и последующий ребенок, 450 тыс. рублей по ипотечному кредиту.



Тем временем средний размер ипотечного кредита, из выданных российскими банками в апреле, вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя 2,55 млн рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс». За год, согласно исследованию, средний размер ипотечного кредита вырос на 18%.

По данным ЦБ, объем портфеля ипотечных жилищных кредитов в России по итогам I квартала 2019 года достиг 6,9 трлн рублей, увеличившись с начала года на 4,8%.

Банк России в конце мая сообщил, что видит риски образования «кредитной спирали», в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость — фактором дальнейшего роста кредитования. Регулятор отметил, что в связи с этим повышается значимость мер по сдерживанию кредитования физлиц с первоначальным взносом менее 20%.