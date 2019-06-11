Басманный суд Москвы продлил на три месяца меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего главного акционера лишенного лицензии банка «Югра» Алексея Хотина по делу о хищении 7,5 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Продлить в отношении обвиняемого Хотина меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 18 сентября 2019 года», — огласил постановление судья Артур Карпов.

Аналогичное решение суд принял в отношении двух других фигурантов, бывшего президента банка «Югра» Алексея Нефедова и бывшего председателя правления этой кредитной организации Дмитрия Шиляева, обвиняемых в растрате. При этом наложенные ранее на них ограничения остаются в силе.