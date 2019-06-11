Собрание кредиторов банка «Югра» наконец состоялось, но избрать состав комитета кредиторов не удалось, следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов.

Как сообщили в АСВ, 10 июня в Москве (в концертном зале «Измайлово») состоялось повторно созванное собрание кредиторов банка. Оно продолжалось десять часов — с 12:00 до 22:00.

В собрании приняли участие 2 202 кредитора и их представителя, что составило 42,33% от общего количества кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов банка, при необходимых 30% для признания повторно созванного собрания правомочным.

«Все вопросы повестки дня собрания рассмотрены. Собранием принято решение образовать комитет кредиторов в количестве пяти человек и наделить его соответствующими полномочиями. При этом кредиторам не удалось достичь между собой согласия и избрать персональный состав комитета кредиторов из числа внесенных ими в список для голосования 28 кандидатов, включавший независимых кандидатов, имеющих большой практический опыт в области финансового аудита и защиты интересов кредиторов финансовых организаций», — отмечается в релизе АСВ.

Уточняется, что «представитель кредиторов Николаев Н. Н., консолидировавший доверенности от более чем 1 тыс. кредиторов на сумму около 4 млрд рублей и обладавший на собрании более чем 49% голосов участников собрания, в голосовании по вопросу избрания персонального состава комитета кредиторов банка участия не принял по неизвестным агентству причинам».

По аналогичным причинам решения об утверждении сметы расходов банка и реализации его имущества также не были приняты.

«Агентство продолжит осуществление конкурсного производства в отношении банка в соответствии с нормами законодательства о банкротстве. Однако реализация имущества банка для дальнейших расчетов с кредиторами возможна только после принятия соответствующего решения собрания кредиторов или надлежащим образом сформированного комитета кредиторов», — подчеркивают в АСВ.

АСВ и Банки.ру запустили площадку для независимого общения кредиторов «Югры» Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» совместно с порталом Банки.ру запустила площадку для независимого общения кредиторов банка «Югра». Новый раздел «Общение кредиторов ликвидируемых банков» размещен на главной странице списка форумов Банки.ру.



Агентство, которое осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, ранее объявило, что собрание кредиторов «Югры», созванное на 20 марта 2019 года, было признано несостоявшимся в связи с отсутствием кворума. Собрание кредиторов было повторно созвано на 18 апреля этого года, но также не состоялось. В агентстве поясняли, что туда «поступают многочисленные обращения кредиторов банка, в том числе из органов государственной власти и Банка России, по вопросам, связанным с недействительностью доверенностей, имеющихся у отдельных представителей кредиторов... Заявители указывают на возможность фальсификации доверенностей, а также на выдачу кредиторами доверенностей под безосновательное обещание возврата денежных средств». АСВ тогда приняло решение провести дополнительную проверку подлинности и действительности доверенностей участников собрания, а также перенести повторное собрание кредиторов на другую дату.

Ранее сообщалось, что долги банка «Югра» перед гражданами и юрлицами оцениваются в 194,9 млрд рублей, в том числе перед «превышенцами» (вкладчиками, у которых суммы вкладов превышают страховой «потолок» в 1,4 млн рублей) — в 16,7 млрд.

В мае стало известно, что компания «Комплексные инвестиции» приняла решение погасить все обязательства «Югры» перед вкладчиками, чьи средства в банке превышали застрахованные государством 1,4 млн рублей, на общую сумму 16 млрд рублей.

На прошлой неделе газета «Коммерсант» со ссылкой на бывших клиентов «Югры» написала, что компания «Комплексные инвестиции» уже начала выплаты вкладчикам банка сверх застрахованных сумм, однако пока это коснулось лишь вкладчиков с самыми малыми требованиями. Глава АСВ Юрий Исаев заявлял, что схема выкупа требований вкладчиков «Югры» пока непонятна с точки зрения рисков.

Арбитражный суд Москвы 25 сентября 2018 года признал банк «Югра» банкротом. Лицензия у «Югры» была отозвана 28 июля 2017-го. Банк через суд пытался добиться отмены этих решений. ЦБ несколько раз пересматривал в большую сторону оценку «дыры» в капитале банка, при этом в «Югре» неоднократно заявляли, что разрастание «дыры» — результат действий временной администрации, которая была введена в банк еще до отзыва его лицензии.



В апреле этого года сообщалось о задержании бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина в рамках дела о хищении денежных средств банка в размере 7,5 млрд рублей. Басманный районный суд Москвы отправил его под домашний арест.