Сбербанк подписал соглашение с ООО «ПэйЗакят» и приобретает 25% компании. PayZakat — это платформа для сбора и распределения обязательных и добровольных платежей, собираемых мусульманским сообществом в пользу неимущих и нуждающихся, поясняется в сообщении кредитной организации.

С помощью чат-ботов, интегрированных в социальные сети, пользователи рассчитывают платеж (садагу, закят, закят аль-фитр и закят аль-адха), распределяют его между благотворительными фондами, выбирают проекты для пожертвования и получают обратную связь от PayZakat. «В их число попадают только реально существующие проекты — с прозрачным процессом отслеживания развития и использования поступивших средств. Система мониторинга PayZakat следит за ходом реализации проекта в режиме реального времени, а с помощью «умного» чат-бота филантроп получает своевременную обратную связь о состоянии проекта», — поясняют в банке.

«Это знаковое событие: частью нашей экосистемы становится проект, выращенный внутри Сбербанка. Данная идея стала победителем первой волны корпоративного акселератора Sber#Up для сотрудников банка, который проходил в прошлом году. Сейчас проходит вторая волна этого акселератора», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев.



Сегодня суммарные сборы закята в мире превышают 500 млрд долларов в год, преимущественно это наличные средства. С учетом проживания на планете примерно 1,8 млрд мусульман (в том числе 80 млн — в России и странах СНГ) потенциальная аудитория такого сервиса огромна, полагают в Сбербанке. В перспективе PayZakat может стать глобальной цифровой платежной системой для сбора благотворительных пожертвований, рассчитывают в кредитной организации.

