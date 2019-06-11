В ВТБ произошел сбой в работе IT-систем, сообщили в кредитной организации. Также о сбоях свидетельствует статистика на сервисе Downdetecter.

«Действительно, наблюдаются некоторые перебои в работе IT-систем ВТБ. Специалисты банка работают над устранением проблемы. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства».

По данным Downdetecter, 40% пользователей столкнулись с проблемами со внутрибанковскими переводами, у 26% не получается оплатить услуги, еще 32% отмечают сбой в работе всех сервисов.