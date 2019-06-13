Арбитражный суд Амурской области прекратил производство по иску компании Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok Майкла Калви) о понуждении банка «Восточный» собрать внеочередное собрание акционеров и утвердить список кандидатур в совет директоров. Ранее истец заявил отказ от иска.



«Суд постановил принять отказ от иска, производство по делу прекратить», — сказала судья.

Напомним, основные акционеры «Восточного» — Baring и экс-владельцы Юниаструм Банка, объединившегося с «Восточным» в 2017 году, — находятся в состоянии конфликта.

В настоящее время совет директоров «Восточного» заседает в неполном составе. Три члена совета директоров банка от фонда Baring Vostok были арестованы в феврале: это основатель Baring Майкл Калви (находится под домашним арестом) и партнеры фонда Филипп Дельпаль и Иван Зюзин (содержатся в СИЗО). Уголовное дело против них по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей было заведено по заявлению представителя другой группы акционеров — миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова (владеет 4,8% акций). Единственный независимый директор в совете директоров «Восточного» — бывший управляющий директор группы Morgan Stanley по финансовым институтам Николай Варма покинул совет директоров «Восточного» в апреле.

В итоге совет директоров могут посещать четыре представителя акционеров бывшего «Юниаструма» («Финвижн» Артема Аветисяна и два миноритария, вместе владеют 40,2% акций банка) и один представитель Baring, то есть пять из девяти членов. Для того чтобы заседание совета директоров не состоялось (кворум — не менее 50% присутствующих), достаточно хотя бы одному из них не явиться на заседание.

Отсутствие кворума помешало совету директоров 6 мая принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, следует из материалов банка.