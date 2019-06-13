Тинькофф Банк представляет Олега — первого в мире голосового помощника в сфере финансов и лайфстайл-услуг. Олег будет «жить» в мобильном приложении «Тинькофф», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Голосовой помощник сможет распознавать и интерпретировать запросы пользователей, задавать уточняющие вопросы, решать их задачи, беседовать на разные темы. Олег поможет им управлять голосом всеми ключевыми финансовыми и lifestyle услугами экосистемы «Тинькофф», — говорится в сообщении.

В первой версии Олег сможет совершать денежные переводы на счета в «Тинькофф» и Сбербанке; бронировать столики в ресторанах; записывать пользователей в салоны красоты; покупать билеты в кино с кешбэком 15%; искать скидки на товары и услуги; общаться на свободные темы; консультировать по банковским вопросам и акциям; управлять финансовыми продуктами (дебетовой и кредитной картами); изменять личные данные в экосистеме «Тинькофф»; заказывать и отправлять на почту электронные документы (например, справку для посольства).

Голосовой помощник также проконсультирует по финансовым и банковским вопросам. Его можно спросить: «Что такое беспроцентный период», «Какая у меня полная сумма задолженности», «Как перевыпустить карту», «Какой у меня минимальный платеж», «Как начисляется кешбэк», «Как оплатить коммунальные платежи» и т. д. Он расскажет про комиссии, лимиты, программы лояльности, как пользоваться текущими банковскими услугами в «Тинькофф» и т. д.



«Олег — мужчина от 25 до 40 лет. Он вежливый, не любит панибратства и, если нужно, может быть настойчивым. Ему не чуждо чувство юмора, и он не учит пользователя жизни, пока тот не попросит. В иррациональных ситуациях он может выразить несогласие или даже неодобрение, но не долго, нудить он не будет», — уточняется в пресс-релизе.

Чтобы начать общение с помощником в мобильном приложении «Тинькофф», достаточно сказать: «Привет, Олег!» или «Слушай, Олег!» (у приложения должен быть доступ к микрофону смартфона). Найти Олега можно также в разделе «Чат» или нажав на кнопку «Микрофон» рядом со строкой поиска на любом экране.



«На старте Олег будет поэтапно появляться у пользователей в мобильном приложении «Тинькофф» на iOs, чуть позже — на Android. Первые обладатели Олега смогут поделиться им со своими друзьями, переведя деньги через голосового помощника. Нужно просто попросить Олега сделать перевод нужному клиенту Тинькофф Банка, и — в течение часа после поступления денег на счет получателя — в его мобильном приложении появится Олег (на Android — после обновления приложения до версии 4.8, которая будет опубликована в ближайшее время)», — уточняют в банке.

Большую часть пользовательских задач Олег будет решать автоматически. Для оставшегося круга задач голосовой помощник будет привлекать операторов из кол-центра «Тинькофф»: он уточнит у пользователя необходимую информацию, а затем поставит задание, которое уже будет выполнять человек.



По мере развития и общения с пользователями Олег будет обучаться и менять свой характер, обещают в банке. Например, сможет проводить речевой анализ реплик клиента: изучать его настроение в режиме реального времени и подбирать стиль ответов — от дружелюбного до более официального.