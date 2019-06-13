Верховный суд (ВС) РФ подтвердил законность отказа Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества шести бывших руководителей Анталбанка на сумму 8,9 млрд рублей, говорится в определении суда.

Конкурсный управляющий банком АСВ просил ВС отменить судебные акты нижестоящих судов об отказе в аресте имущества бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука, экс-президента Магомеда Мухиева и еще четырех топ-менеджеров организации.

Изложенные в жалобе АСВ доводы не свидетельствуют о неправильном применении судами норм права, они уже рассматривались и получили соответствующую оценку, отметил ВС.

Ранее управляющий обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением об аресте имущества ответчиков. Как полагает АСВ, «в случае непринятия обеспечительных мер банку может быть причинен ущерб, поскольку есть основания полагать, что заинтересованные лица могут сокрыть принадлежащее им имущество».

АСВ требует миллиарды рублей с бывших топов Приско Капитал Банка, Зернобанка и Анталбанка АСВ требует с бывших контролирующих лиц Приско Капитал Банка почти 1,247 млрд рублей, Зернобанка — более 1,243 млрд, Анталбанка — чуть менее 8,946 млрд рублей.

Однако столичный арбитраж 24 октября 2018 года отклонил заявление агентства об аресте имущества, так как заявителем не были представлены доказательства того, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.

Арбитраж 11 января 2016 года признал банк несостоятельным. Тогда представитель ЦБ РФ заявил, что стоимость имущества Анталбанка на дату отзыва лицензии составляла 927,6 млн рублей, в то время как размер обязательств перед кредиторами был равен 11,09 млрд рублей.