Обязательства Тройка-Д Банка, чья лицензия была отозвана 17 апреля этого года, существенно больше его активов, свидетельствует информация, опубликованная на сайте Центробанка.

Так, активы банка на дату отзыва лицензии оказались по итогам финансового обследования примерно вдвое меньше, чем обозначено в бухгалтерском балансе: 5,113 млрд против 10,556 млрд рублей. Основную роль в корректировке сыграло уменьшение оценки чистой ссудной задолженности по амортизированной стоимости с 8,594 млрд до 3,225 млрд рублей.

Величина обязательств также несколько скорректирована в меньшую сторону: с 9,328 млрд до 8,979 млрд рублей (в частности, уменьшена оценка по статье «прочие обязательства» с 330 млн до 50 млн рублей). В составе обязательств объем средств клиентов, не являющихся кредитными обязательствами, достигает 8,295 млрд рублей, в том числе клиентов-физлиц (включая индивидуальных предпринимателей) — 7,718 млрд.

Таким образом, отрицательная разница между активами и обязательствами Тройка-Д Банка (так называемая «дыра») достигает почти 3,866 млрд рублей.



Объясняя отзыв лицензии у Тройка-Д Банка, ЦБ в числе прочего указывал, что кредитная организация не обеспечивала своевременное представление в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также систематически занижала величину необходимых к формированию резервов и завышала стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. В деятельности Тройка-Д Банка имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.