Сбербанк разрабатывает технологическую платформу, которая позволит оплачивать покупки в магазинах через QR-код, при этом система будет открыта для других банков и может стать конкурентом Системе быстрых платежей (СБП) от ЦБ. Об этом РБК рассказали два источника на финансовом рынке.

«Система Сбербанка полностью копирует Систему быстрых платежей, то есть можно просто взять презентацию СБП и это наименование поменять на Сбербанк, чтобы понять суть проекта», — говорит один из источников. Другой утверждает, что Сбербанк начал переговоры с другими банками о присоединении к своей системе. Два собеседника в банках сказали, что знают о существовании такого проекта, одной из этих кредитных организаций уже предлагали рассмотреть участие в нем.

Работа СБП, уже сейчас позволяющей переводить средства из одного банка в другой по номеру телефона, стала причиной конфликта между ЦБ и Сбербанком, который уже давно запустил эту функцию и стал лидером на рынке переводов. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в начале 2019 года заявила, что подключение к СБП будет обязательным для всех банков. Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, согласно которому системно значимые банки должны подключиться к системе не позднее 1 сентября.

Глава Сбербанка Герман Греф признавал, что у банка большая доля на рынке цифрового банкинга, но она не досталась ему «по наследству», а выстраивалась десять лет. Сбербанк заявляет, что не хочет присоединяться к СБП как из-за экономических условий, так и из-за рисков для безопасности.

По словам собеседников РБК, платежи в магазинах через новую систему Сбербанка будут проводиться так же, как и в СБП, то есть через QR-код с банковского счета на банковский счет без использования платежных систем (Visa, Mastercard, «Мир» и т. п.).

Один из источников издания сообщил, что банк планирует начать рекламную кампанию своей системы уже в августе текущего года. По информации другого собеседника, новая технология оплаты может появиться в российских магазинах осенью.

Оплата с помощью QR-кодов в российских магазинах через СБП должна начаться летом. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявляла, что тестирование услуги стартует в начале июля, а источники РБК говорили, что 30 августа ее запустят для фокус-групп.

В СБП будут установлены более низкие комиссии за прием безналичных платежей (0,4%) по сравнению с комиссией за прием карт, которую сейчас банки взимают с магазинов (средняя по рынку — 1,5—2,5%). Скоробогатова называла такой тариф для бизнеса «абсолютным счастьем по сравнению с тем, что они платят сейчас». Ретейлеры уже не первый год жалуются на высокий размер комиссии за прием карт, который устанавливают банки, а СБП может помочь решить эту проблему.

В ЦБ назвали «абсолютным счастьем» тариф для платежей по QR-коду Обсуждается тариф по C2B порядка 0,4%.

Сбербанк хочет оставлять себе 1% с каждой операции как организатор системы, поэтому итоговый размер тарифа, который магазины будут платить за прием оплаты с помощью QR-кода, может достигать 1,5—2% (остальная часть комиссии будет распределяться между банками — участниками системы, счета которых участвуют в платеже), знает один из источников РБК. Такой тариф находится практически на одном уровне с комиссией за эквайринг и в четыре-пять раз превышает предполагаемый тариф в СБП. «Поэтому пока неясно, за счет чего Сбербанк планирует привлекать магазины к участию в своей системе», — сказал он.

По словам собеседника РБК, Сбербанк сможет предлагать другим банкам более высокие комиссии за операции, чем в СБП, например около 1%. За счет этого система Сбербанка и может быть востребована у других игроков — в СБП они будут зарабатывать всего около 0,1%.