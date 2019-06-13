Новикомбанк открыл новый офис обслуживания — в Екатеринбурге по адресу: ул. Малышева, д. 19. Это первое отделение, открытое банком в Уральском федеральном округе, уточняется в сообщении кредитной организации.

Как следует из релиза, основная цель открытия нового офиса — «сделать максимально доступным и удобным обслуживание предприятий госкорпорации «Ростех», расположенных в регионе, а также сотрудников, работающих на этих предприятиях».

Новый офис предложит работникам предприятий «Ростеха» кредитование на льготных условиях (ипотеку, потребительские кредиты, кредитные карты), платежные инструменты, дистанционные сервисы, программы лояльности и т. д.

Субъектам МСП Новикомбанк предлагает кредитование, банковские гарантии, услуги удаленного документооборота с банком, дистанционное банковское обслуживание.

В число ключевых партнеров Новикомбанка в Свердловской области входят АО «Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова», АО «Химзавод «Планта» «и другие лидеры отечественного машиностроения». Управляющий офисом Новикомбанка в Екатеринбурге Дмитрий Швецов уточняет, что некоторые предприятия «Ростеха», работающие в регионе, являются градообразующими.

В общей сложности на предприятиях «Ростеха» в Свердловской области работает более 45 тыс. человек, указывает заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.



Новикомбанк входит в госкорпорацию «Ростех».