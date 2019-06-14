Сбербанк и аэропорт Шереметьево договорились о сотрудничестве в рамках кредитного договора с лимитом 11 млрд рублей на цели финансирования капитальных затрат по первому в России концессионному соглашению о реконструкции и эксплуатации аэродромной инфраструктуры. Об этом в пятницу сообщили в Сбербанке.

Концессионное соглашение заключено в конце 2018 года между АО «Международный аэропорт Шереметьево» и Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией). Срок действия соглашения — 49 лет. Общий объем инвестиций — более 61 млрд рублей.

«Кредитный договор обеспечивает потребности концессионера в дополнительном финансировании на ближайшие два года. Ранее Сбербанк предоставил гарантию исполнения аэропортом обязательств в пользу Росавиации в рамках данного проекта», — отметила вице-президент, директор департамента кредитования ключевых клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Ольга Харламова.



В свою очередь, заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Международный аэропорт Шереметьево» Александр Олейник подчеркнул, что «реализация данной сделки на предложенных Сбербанком выгодных условиях финансирования позволяет АО «МАШ» снизить нагрузку на авиакомпании и пассажиров».

