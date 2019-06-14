Банк России предлагает некредитным финансовым организациям (НФО) воздерживаться от заключения договоров с банками, которые в качестве агентов НФО продают небанковские продукты, но при этом не присоединились к разработанным банковскими ассоциациями стандартам защиты прав и интересов клиентов — физических лиц при продаже продуктов по агентской схеме. Об этом говорится в опубликованном регулятором информационном письме .

Стандарты регламентируют принципы и порядок раскрытия банками, выступающими агентами НФО, информации о реализуемых финансовых продуктах. Они разработаны Ассоциацией банков России (ассоциацией «Россия») и Ассоциацией российских банков (АРБ) при участии Банка России с целью обеспечить максимально полное информирование потребителя о характеристиках и возможных рисках приобретаемого финансового продукта НФО.



В ЦБ напоминают, что кредитные организации вправе добровольно присоединиться к стандартам. Перечень таких банков можно будет найти на официальных сайтах ассоциации «Россия» и АРБ.