Сбербанк планировал разработать собственный банкомат, если производители устройств самообслуживания перестанут отвечать требованиям по защите устройств, но пока не принял такого решения. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» в рамках Петербургского международного экономического форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.



«Мы такое решение пока не приняли. У нас, действительно, продолжают существовать проблемы с одним из крупнейших разработчиков. Мы находимся в непростой дискуссии с ним, потому что не удовлетворены качеством замены программного обеспечения для устаревших типов банкоматов. Некоторые старые типы банкоматов у этого разработчика не соответствуют современным требованиям, в том числе требованиям ЦБ. У разработчика есть обязательства привести банкоматы в соответствие требованиям. Но такая работа по каким-то причинам была проведена не до конца», — пояснил Кузнецов.

Он добавил, что особенно остро такая проблема стояла год назад.

«В течение осени ситуация изменилась, мы увидели конструктивные действия этого производителя банкоматов. Именно поэтому пока мы не приняли решения о собственном производстве», — сообщил Кузнецов.