«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Фора-Банка на уровне «ruВ». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».



«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен нейтральной оценкой рыночных позиций, чувствительной позицией по достаточности капитала при приемлемой рентабельности, устойчивой ликвидной позицией, а также приемлемым качеством активов и удовлетворительной оценкой корпоративного управления. Прогноз по рейтингу изменен на «позитивный», поскольку агентство отмечает снижение концентрации активных операций банка на связанных сторонах и ожидает, что она продолжит снижаться. Также мы ожидаем, что если текущая позиция банка по капиталу будет ослабевать, то акционеры обеспечат своевременную поддержку», — поясняется в релизе агентства.

«Эксперт РА» напоминает, что Фора-Банк специализируется на кредитовании МСБ и крупного бизнеса, а также расчетном обслуживании компаний.

Нейтральная оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке при широкой географии деятельности и разветвленной сети подразделений (более 100 единиц на территории России). Для банка характерна адекватная диверсификация бизнеса по направлениям деятельности. Агентство отмечает повышенную долю активов, приходящихся на связанные с банком стороны и лица, имеющие отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с банком, однако учитывает снижение экспозиции на данных заемщиков в 2019 году и ожидает, что она продолжит снижаться на горизонте действия рейтинга.

Для банка характерны невысокие показатели достаточности собственных средств в сочетании с уязвимостью капитала к реализации кредитных рисков.

Качество активов оценивается как приемлемое. Устойчивая ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности. Концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах оценивается как невысокая. В то же время для деятельности банка характерна волатильность привлеченных средств юрлиц в отдельные месяцы (чистый приток средств в декабре 2018 составил 32,4%, оттоки в феврале, марте 2019-го равнялись 19,2% и 12,5% соответственно), которая обусловлена спецификой деятельности корпоративных клиентов. Также отмечается ограниченный спектр доступных для банка источников рыночной дополнительной ликвидности.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. В составе совета директоров банка присутствуют независимые директора, однако агентство по-прежнему отмечает наличие операционных рисков, связанных с высокой долей наличности в активах банка при низком уровне ее страховой защиты, а также потенциальную подверженность регулятивным рискам в условиях интенсивного наличного денежного оборота.