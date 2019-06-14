Ставка росла начиная с августа 2018-го, а в марте стал очевиден перелом тренда

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях вновь понизилась, составив около 7,31% за первую декаду июня против 7,37% за третью декаду мая. Такие данные мониторинга приводит Банк России.

Напомним, максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода (начиная с августа 2018-го). В середине марта этого года стал очевиден перелом тренда; в течение последнего месяца ставка непрерывно снижается. Текущее значение ставки — самое низкое с начала ноября прошлого года (тогда по итогам первой декады месяца она равнялась 7,18%).

Самое низкое за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение максимальной ставки было зафиксировано в первой декаде июня 2018-го — 6,05%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п., до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Банк России два раза за прошлый год повышал ключевую ставку — в сентябре, что стало первым повышением с декабря 2014-го, и в декабре, оба раза — на 0,25 п. п. После этого ЦБ держал ставку на уровне 7,75%, а по итогам сегодняшнего заседания понизил впервые с марта 2018-го — на 0,25 п. п., до 7,5% начиная с 17 июня.

ЦБ снизил ключевую ставку Это произошло впервые более чем за год.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на июнь).

