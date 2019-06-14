Рост кредитования населения российскими банками в 2019 году может составить 15—20%. Такая оценка приводится в обновленном среднесрочном прогнозе Банка России , опубликованном по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке 14 июня.

В следующем году прирост объема требований банковской системы к населению в рублях и иностранной валюте может составить 11—16%, в 2021 году — 10—15%. Речь идет о базовом сценарии, в соответствии с которым среднегодовая цена на нефть марки Urals составит в 2019, 2020 и 2021 годах 65, 60 и 55 долларов за баррель соответственно.

В сценарии с высокими ценами на нефть (70 долларов за баррель Urals в среднем за год в 2019-м, 75 — в 2020-м и 2021-м) прирост кредитования населения в три прогнозных года может составить 16—21%, 12—17% и 10—15% соответственно.

Прирост корпоративного кредитования (объема требований к организациям в рублях и иностранной валюте) в текущем году может составить 7—10% по базовому сценарию и 8—11% по сценарию с высокими ценами на нефть, а в 2020 и 2021 годах — по 6—10% согласно обоим сценариям.

Общий прирост кредитования экономики может составить в 2019 году 8—12% по базовому сценарию и 9—13% по оптимистичному, в следующие два года — по 7—12%.

По сравнению с предыдущим среднесрочным прогнозом Банка России, выпущенным в марте , оценки прироста кредитования корпоративного сектора остались без изменений, а прироста кредитования населения и экономики в целом — частично повышены.

Так, базовый и оптимистичный прогнозы по приросту кредитования населения по итогам текущего года повышены на 0,3 процентного пункта, в следующем году — на 0,1 п. п.

Базовый и оптимистичный прогнозы на 2019 год по приросту кредитования экономики в целом также повышены на 0,1 п. п.

В базовом варианте мартовского прогноза Центробанк исходил из среднегодовой цены Urals в 60 долларов в 2019 году и 55 долларов в 2020—2021 годах, а в оптимистичном варианте — из цен в 70 и 75 долларов соответственно.



В материалах ЦБ указано, что в 2018 году кредитование экономики выросло в России на 11,5%, в том числе корпоративного сектора — на 8,4%, розничного — на 22%.