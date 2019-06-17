ВТБ запустил программу по развитию и обновлению оснащения банкоматов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Финансовая организация предлагает клиентам более 3 тысяч банкоматов с возможностью распознавания бар-кода. До конца года банк планирует увеличить их число почти вдвое», — говорится в сообщении.

Также дополнительно будет запущена функция NFC на 4 тыс. АТМ.

Бар-код-ридеры дают возможность клиентам с помощью сканирования QR-кодов распознавать квитанции для оплаты ЖКУ Москвы, налогов, штрафов и других услуг. Банкоматы, оборудованные NFC-ридерами, позволяют клиентам быстро снимать и вносить деньги за счет бесконтактных технологий.