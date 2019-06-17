Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) на прошлой неделе признал за компанией «Финвижн» право на исполнение кол-опциона на 10% банка «Восточный», не приняв аргументы другого акционера банка — Evison Holdings Limited, кипрской структуры фонда Baring Vostok. Об этом сообщает РБК .

Слушания по этому делу прошли 13—16 мая, решение LCIA вынес 14 июня. Истцом выступала Evison, ответчиками — «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеры, миноритарии банка Шерзод Юсупов и Юрий Данилов. В основу спора легли несколько документов: соглашение об опционе, акционерное соглашение и договор об обязательствах.

LCIA признал за «Финвижн» право на исполнение опциона на выкуп 10% «Восточного» до 28 марта, а также признал уведомления, которые «Финвижн» направляла в Evison, действительными, следует из решения суда.

Соглашение о кол-опционе подразумевало арбитражную оговорку о том, что разбирательства должны проходить в Лондонском суде. Тем не менее у сторон была договоренность, что спор можно перевести в Россию — в Международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате России (МКАС). После того как структура Вaring подала иск в Лондоне, «Финвижн» попыталась перевести разбирательство в МКАС, ссылаясь на то, что решения суда в Лондоне не будут признаны в России. Согласно статье 225.1 АПК РФ, корпоративные споры должны разрешаться судом, получившим аккредитацию в Россию. К таким относится МКАС, но не относится LCIA. «Финвижн» настаивает, что спор об опционе является корпоративным.

Ходатайство банка «Восточный» об отмене запрета на допэмиссию не удовлетворено Определение суда будет обжаловано.

Арбитры пришли к выводу, что, отправив уведомление о блокировке разбирательства до 2020 года, «Evison действовала недобросовестно», а задачей структуры Baring Vostok «было препятствование получению «Финвижн» исполнимого [в России] решения по опционному соглашению». Арбитры также перечислили ряд фактов, которые, по их мнению, подтверждают эту позицию.

В лондонском арбитраже обратили внимание на отсутствие показаний со стороны Evison Holdings Limited по причинам блокирования разбирательства в МКАС до 2020 года: «Мы не игнорируем тот факт, что в 2019 году директора «Восточного» от Evison стали субъектами уголовного разбирательства и были помещены под арест. Но нам не кажется, что есть какое-либо объяснение полного отсутствия любых показаний с сентября 2018 года».

Трибунал также обратил внимание на то, что Аветисян начал разбирательство по опциону в арбитраже Амурской области. 23 марта Лондонский трибунал запретил проводить разбирательство в других юрисдикциях, но «Финвижн» «вопиюще проигнорировала приказ» и 25 марта подала заявление в российский суд, пишут арбитры. После этого трибунал выдал повторное ограничение на разбирательство в России. Российскому суду это не помешало, и в мае «Финвижн» выиграла спор по опциону, а затем получила у суда разрешение на немедленное исполнение этого опциона.

Evison также настаивает, что опционное соглашение не имело силы, потому что компания вынуждена была войти в него «из-за преднамеренного введения в заблуждение со стороны «Финвижн» и из-за того, что мошеннические действия «Финвижн» или других ответчиков по делу (Данилова и Юсупова) нарушают соглашение об опционе». LCIA не рассматривал этот вопрос и не высказал своей позиции по нему.

В итоге Evison Holdings Limited должна выплатить «Финвижн» 550 тыс. фунтов судебных издержек, указано в решении трибунала.