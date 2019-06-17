Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Русьуниверсалбанка до уровня «ruВВ» и изменило прогноз по рейтингу на «негативный». Ранее у банка действовал рейтинг «ruBBB-» со «стабильным» прогнозом.

«Понижение уровня рейтинга связано с пересмотром агентством оценки подверженности банка регулятивным рискам ввиду ужесточения надзора за валютно-обменными операциями при умеренно высокой доле доходов от данных операций в структуре финансового результата банка. Кроме того, давление на рентабельность бизнеса может в дальнейшем оказывать стагнация базы доходных активов банка, что обуславливает «негативный» прогноз по рейтингу, — поясняется в релизе агентства. — Рейтинг кредитоспособности банка также обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильными позициями по капиталу и ликвидности, приемлемым качеством активов и консервативной оценкой уровня корпоративного управления».

В сообщении «Эксперт РА» уточняется, что слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка на федеральном уровне и узкой клиентской базой (у него девять заемщиков-юрлиц и 25 заемщиков-физлиц на 1 апреля 2019 года). Кроме того, для банка характерна слабая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска, обусловленная значительными объемами вложений в высоконадежные, но низкодоходные активы (депозит в Банке России составил около 36% валовых активов на 1 мая этого года).

Агентство отмечает, что в августе — ноябре 2018 года банк активно занимался конверсионными операциями, сопряженными с интенсивным наличным денежным оборотом, при этом с декабря 2018 года наблюдается значительное снижение оборотов по кассе. По мнению агентства, большой объем кассовых операций в отдельные периоды повышает чувствительность банка к регулятивным рискам ввиду ужесточения надзора со стороны Банка России и влечет за собой повышенную нагрузку на финансовый мониторинг.

При этом банк демонстрирует высокие показатели достаточности собственных средств (Н1.0 на 1 мая — 179%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 177%) и низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска ввиду большого объема безрисковых активов (депозит в Банке России) на балансе. Бизнес банка характеризуется приемлемыми показателями рентабельности, однако агентство отмечает, что существенное положительное влияние на финансовый результат банка в I квартале 2019 года оказало чистое восстановление резервов. В банке наблюдается высокий уровень покрытия расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами.

Качество активов в целом оценивается как приемлемое, при этом портфель кредитов юридическим лицам характеризуется высокой долей ссуд III—V категорий качества, высоким уровнем просроченной задолженности (19,7%) и ростом доли пролонгированных ссуд. Вместе с тем агентство отмечает приемлемые показатели обеспеченности ссудного портфеля.

Сильная ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности. Однако агентство отмечает, что ресурсная база банка в значительной степени сконцентрирована на крупнейшем кредиторе-нерезиденте. Банк располагает источниками дополнительной ликвидности.



Оценка корпоративного управления — консервативная. Заложенные в стратегии банка KPI, по мнению аналитиков, не являются достаточными для повышения его конкурентоспособности на горизонте 2019—2021 годов.