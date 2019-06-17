Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Татсоцбанка на уровне «ruВВ+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по достаточности капитала, адекватной ликвидной позицией, а также удовлетворительным качеством активов и корпоративного управления», — поясняется в сообщении «Эксперт РА» .

В агентстве напоминают, что базирующийся в Казани Татсоцбанк специализируется на комплексном обслуживании юридических лиц и работе на рынке межбанковского кредитования. Ключевыми бенефициарами выступают члены семьи Николая Колесова, которые владеют акциями как напрямую, так и через завод «Элекон».

Невысокая оценка рыночных позиций банка обусловлена его незначительной долей на российском рынке и в домашнем регионе. Вместе с тем банк имеет доступ к качественной клиентской базе, состоящей из крупных предприятий, в том числе связанных с госкорпорацией «Ростех». Однако агентство отмечает некоторое уменьшение объемов бизнеса банка за последние 12 месяцев в части средств, привлеченных от юридических лиц, и, как следствие, корпоративного кредитного портфеля. Для бизнеса банка характерна адекватная диверсификация по направлениям деятельности. Концентрация выданных гарантий и активов банка на связанных с его бенефициарами структурах оценивается как повышенная.

Сильная позиция по капиталу обусловлена поддержанием значительного буфера капитала (Н1.0 на 1 мая этого года — 44,9%, значение Н1.2 и Н1.1 равно 42,2%, Н1.4 составляет 33,4%) при приемлемой эффективности бизнеса, что позволяет банку поддерживать запас капитала за счет капитализации прибыли. Высокий уровень чистой процентной маржи поддерживается в том числе за счет низкой стоимости привлечения средств от корпоративных клиентов. Уровень устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов оценивается как высокий.

Основная доля активов банка приходится на корпоративный ссудный портфель и межбанковские кредиты (39% и 35% валовых активов соответственно). Кредитный портфель по юрлицам и ИП характеризуется невысокой долей просроченной задолженности, однако агентство отмечает, что он наполовину представлен необеспеченными ссудами. Для банка характерен высокий уровень концентрации активных операций на крупнейшем объекте кредитного риска. Межбанковское кредитование представлено в основном депозитами, размещенными в Банке России и кредитных организациях с высоким кредитным рейтингом.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности. Ресурсная база характеризуется значительной зависимостью от средств крупных кредиторов, большинство из которых имеют отдельные признаки связанности с банком. Средства корпоративных клиентов представлены преимущественно остатками на расчетных счетах, что обуславливает их высокую волатильность в отдельные периоды времени. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает отсутствие у банка рыночных источников дополнительной ликвидности.



Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. В числе прочего отмечается отсутствие стратегических документов на долгосрочную перспективу. «Банк планирует рост выдачи кредитов как корпоративным клиентам, так и компаниям из сегмента малого и среднего бизнеса, в том числе за счет участия в госпрограммах поддержки МСБ. Однако, по мнению агентства, рост объемов бизнеса на горизонте действия стратегии будет существенно ограничен возрастающей конкуренцией со стороны крупных банков», — говорится в релизе.