Банк России подготовил доклад , посвященный определению стадии кредитного цикла и установлению национальной антициклической надбавки к капиталу кредитных организаций. Как отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ, материал разработан в рамках развития подходов к макропруденциальной политике и опубликован для консультаций с участниками рынка.

В докладе описаны показатели, которыми руководствуется Банк России при принятии решения о значении национальной антициклической надбавки, и представлены альтернативные модели.

Так, в последние годы многие страны установили положительное значение антициклической надбавки. В докладе анализируется их опыт: на какие системные риски направлены данные меры, каковы факторы принятия решения и применяемые регуляторами модели. Проведенный анализ показал, что при определении стадии кредитного цикла регуляторы в основном используют альтернативные подходы в дополнение к общепринятой методике, рекомендованной Базельским комитетом по банковскому надзору. «Это вызвано ее недостаточной информативностью для стран, для которых характерны структурные сдвиги в развитии экономики и финансового сектора», — указывают в ЦБ.

В докладе приводится обзор альтернативных методике Базельского комитета моделей и рассматриваются новые подходы к определению фазы кредитного цикла, разработанные Банком России. «Исследование показало перспективность применения ряда альтернативных метрик для выявления стадии перегрева на рынке кредитования в целом и отдельных его сегментов», — отмечает регулятор.

Планируется, что обсуждение доклада с профессиональным сообществом и всеми заинтересованными сторонами будет завершено до 19 июля 2019 года включительно. После проведения консультаций с экспертным сообществом указанные методики могут быть использованы при установлении значений национальной антициклической надбавки.



Банк России 5 июня этого года объявил о решении в очередной раз сохранить нулевую антициклическую надбавку РФ к нормативам достаточности капитала банков. «В условиях умеренного общего роста кредита экономике и действия надбавок по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки к капиталу кредитных организаций является нецелесообразным», — отмечал регулятор. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации, пройдет в сентябре 2019 года.