В Нижегородской области суд отказал в удовлетворении требований Почта Банка о признании незаконным решения антимонопольного органа. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.

Как уточняется, 13 июня состоялось заседание Арбитражного суда Нижегородской области по заявлению Почта Банка об оспаривании решения Нижегородского УФАС по делу № 143-ФАС52-07/19 от 25 февраля 2019 года, которым реклама банка была признана ненадлежащей, поскольку в ней нарушены требования пункта 3 части 3, части 7 статьи 5 федерального закона «О рекламе».

Поводом для антимонопольного дела послужило заявление физического лица.

В мае 2018 года в выпуске журнала «Здоровье» распространялось сообщение следующего содержания: «Вы пенсионер? Пусть ваша пенсия работает на вас! Если для ее получения вы до 30 ноября 2018 года оформите сберегательный счет в Почта Банке, то получите не только повышенную ставку на остаток по счету, но и бесплатную карту для покупок «Пятерочка» с 7,5 тыс. баллами. А дальше предъявляйте карту при каждой покупке и получайте баллы, которыми можно оплатить до 100% стоимости покупки. Согласитесь, как приятно услышать на кассе: «А давайте спишем балл?» и уйти с покупками, не потратив ни копейки!».

Как указывают антимонопольщики, из сообщения следует, что при оформлении до 30 ноября 2018 года сберегательного счета в Почта Банке потребителю рекламы предлагалась бесплатная карта для покупок в сети магазинов «Пятерочка» с 7,5 тыс. баллов на счете.

Комиссия Нижегородского УФАС России установила, что 27 апреля 2017 года между Почта Банком и ООО «Агроторг» был заключен договор о сотрудничестве в рамках кобрендинговой программы по выпуску и обслуживанию банком реализуемых совместно с компанией карт. В рамках сотрудничества Почта Банк запустил акцию «Еще больше выгодных покупок с «Выручай-картой», а также определил правила ее проведения. Из представленной на сайте karta5ka.ru информации следует, что начисление 7,5 тыс. баллов на карту происходит в три этапа.

В Нижегородском УФАС подчеркивают, что информация о порядке зачисления баллов на «Выручай-карту» является для потребителя рекламы существенной. По мнению антимонопольщиков, отсутствие информации о том, что зачисление бонусных баллов на карту происходит в три этапа, а единовременное зачисление 7,5 тыс. баллов невозможно, вводит потребителя в заблуждение, искажая смысл информации.

Кроме того, реклама содержала не соответствующие действительности сведения о сроках проведения акции, отмечается в сообщении УФАС.

Не согласившись с решением Нижегородского УФАС, признавшего рекламу ненадлежащей, Почта Банк обжаловал его в судебном порядке.



«Рассмотрев заявление ПАО «Почта Банк», Арбитражный суд Нижегородской области признал решение Нижегородского УФАС России законным и обоснованным», — говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

