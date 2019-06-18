Суд частично — в отношении трех человек из шести — удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц банка «Компания Розничного Кредитования». Об этом АСВ сообщает на своем сайте во вторник, 18 июня.

Агентство, осуществляющее процедуру конкурсного производства в кредитной организации, 26 ноября 2018 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности ее бывших контролирующих лиц Анатолия Мотылева, Максима Соболева, Антона Шараева, Инны Агурейкиной, Андрея Дронова и Павла Кудинова и взыскании с них солидарно более 1,44 млрд рублей.

В частности, Максим Соболев был председателем правления банка «КРК» и входил в его совет директоров; Антон Шараев и Инна Агурейкина были членами правления. Бизнесмен Анатолий Мотылев считается бенефициаром группы обанкротившихся банков во главе с «Российским Кредитом». Ранее планировалось присоединение банка «КРК» к «Российскому Кредиту». В разъяснениях АСВ относительно оснований для иска указывалось, что ответчики совершали действия по выдаче межбанковских кредитов банкам, входившим в неформальную банковскую группу во главе с «Российским Кредитом» и имевшим признаки банкротства, а также по выдаче заведомо невозвратных кредитов физическим лицам и организациям, которые не вели реальной хозяйственной деятельности или вели ее в объемах, не сопоставимых с масштабом их финансирования банком «КРК».

«Определением Арбитражного суда Москвы, резолютивная часть которого оглашена 13 июня 2019 года, заявление частично удовлетворено: привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам банка Мотылев А. Л., Соболев М. А., Шараев А. М., с указанных лиц взыскано в пользу банка 1 млрд 440 млн 138 тыс. 494,82 рубля», — сообщает АСВ о судебном решении по иску.

Лицензия у банка «КРК» была отозвана 11 июля 2014 года. В конце сентября того же года столичный арбитраж удовлетворил заявление ЦБ о принудительной ликвидации кредитной организации, но впоследствии АСВ, выступавшее ликвидатором, установило недостаточность ее активов для выполнения обязательств и подало иск о ее банкротстве, который был удовлетворен Арбитражным судом Москвы 26 ноября 2015 года. Банку не удалось добиться пересмотра этого решения в вышестоящих судебных инстанциях.

В ноябре прошлого года стало известно, что Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ постановил взыскать с Анатолия Мотылева 33,3 млрд рублей в рамках дела о банкротстве «Российского Кредита». Перед этим, в сентябре, Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление АСВ в качестве конкурсного управляющего Мосстройэкономбанком (М Банком) из этой же группы о взыскании более чем 1 млрд рублей убытков с Мотылева. Последний выступал ответчиком и по другим искам о взыскании убытков, причиненных банкам из неформальной группы «Российского Кредита».



Мотылев в феврале 2018 года был признан банкротом. По данным СМИ, Мотылев живет в Великобритании. Он является фигурантом ряда уголовных дел в России и объявлен в международный розыск.