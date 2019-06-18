Служба безопасности ВУЗ-Банка поможет корпоративным клиентам найти благонадежных сотрудников. Банк предлагает проверку кандидатов в рамках сервиса «HR-консалтинг», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В отчете, который будет предоставлен по итогам проверки, будут содержаться выявленная негативная информация о кандидате, а также кредиты и просрочки по ним. Кроме того, отчет включает в себя сведения с прошлых мест работы — были ли нарушения трудовой дисциплины, конфликты с руководством и отзывы рекомендателей кандидата», — отмечается в релизе банка.



Клиенту на выбор предлагается несколько вариантов услуги: «под ключ», когда сотрудники банка самостоятельно подбирают подходящих кандидатов, проводят собеседования и проверяют их на благонадежность, или непосредственно только проверка кандидата.



Оформить услугу можно в ближайшем офисе, обслуживающем юридических лиц.