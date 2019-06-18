Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Еврофинанс Моснарбанка на уровне «ruВВ+» и сняло статус «под наблюдением». По рейтингу сохранен «развивающийся» прогноз.



«Рейтинг банка обусловлен консервативной оценкой рыночных позиций, высоким уровнем достаточности капитала, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления», — поясняется в релизе.

«Развивающийся» прогноз по рейтингу агентство объясняет сохраняющейся неопределенностью в отношении бизнес-перспектив кредитной организации как самостоятельной бизнес-единицы на фоне нестабильной политической и экономической ситуации в Венесуэле. Отмена статуса «под наблюдением» связана со снижением уровня неопределенности в отношении будущей структуры собственности банка.

Агентство напоминает, что Еврофинанс Моснарбанк специализируется на корпоративном кредитовании и операциях с ценными бумагами, осуществляет обслуживание расчетов по российско-венесуэльским проектам. Кредитная организация контролируется Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и Газпромбанком, также крупным акционером является венесуэльский государственный «Фонд национального развития».

«Консервативная оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ в сочетании со слабой диверсификацией бизнеса, узкой клиентской базой и слаборазвитой сетью подразделений. Банк по-прежнему сохраняет высокую долю высоколиквидных низкодоходных компонентов, вследствие чего размер активов кредитной организации может быть подвержен существенным колебаниям», — уточняется в релизе.

Агентство отмечает риски потенциального ухудшения конкурентных позиций банка в случае очередного обострения политической ситуации в Венесуэле. «Включение банка с 11 марта 2019 года в санкционный лист Министерства финансов США ограничивает конкурентные позиции банка в части проведения расчетов в долларах США и взаимодействия с контрагентами за пределами РФ», — добавляют аналитики.

Минфин США ввел санкции против Еврофинанс Моснарбанка из-за Венесуэлы В феврале США расширяли санкционный список несколько раз.

Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие. При этом способность банка к генерации капитала оценивается как невысокая. Вместе с этим агентство отмечает приемлемый уровень операционной эффективности деятельности.

Качество активов оценивается агентством как удовлетворительное. Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности на фоне высокой зависимости ресурсной базы от крупнейшего источника фондирования.