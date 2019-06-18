Альфа-Банк открыл ипотечный офис в Нижнем Новгороде. Он расположен в центре города по адресу: ул. Новая, д. 8, в непосредственной близости от крупных транспортных магистралей и станции метро «Горьковская», сообщили в кредитной организации.

К услугам потенциальных заемщиков — четыре комнаты для переговоров и консультаций со специалистами и депозитарий с ячейками. Для клиентов с детьми есть детский уголок, в холле расположен банкомат.

«Специалисты банка окажут поддержку при заключении ипотечной сделки любой сложности, проконсультируют по объектам жилой недвижимости, помогут составить договор купли-продажи, заключить договор страхования», — отмечается в релизе.

«Сегодня Альфа-Банк предлагает широкую линейку различных программ ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости не только для населения, но для индивидуальных предпринимателей, — отмечает региональный управляющий Альфа-Банка по Нижегородской области Наталья Рыжова. — Для своих клиентов мы разработали удобный цифровой сервис — личный кабинет заемщика. Теперь подать заявку и получить одобрение по кредиту можно дистанционно, а прийти в ипотечный центр достаточно один раз — подписать договор купли-продажи и решить все сопутствующие вопросы».



Нижний Новгород стал седьмым городом, где будет работать ипотечный центр Альфа-Банка. У банка также есть специализированные офисы в Ростове-на-Дону, Самаре, Краснодаре, Красноярске, Уфе и два в Москве.