Банк России предложил ипотечным кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья в связи с неисполнением обязательств по ипотечному кредиту (займу). В соответствии с рекомендацией, изложенной в информационном письме регулятора, банкам предлагается «использовать такую меру даже несмотря на отсутствие всех обстоятельств, с которыми федеральный закон от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» связывает полное прекращение обеспеченных ипотекой обязательств».

В ЦБ поясняют , что остаток задолженности после реализации заложенной недвижимости на торгах (или ее перехода к кредитору после несостоявшихся торгов) может образоваться в том случае, если стоимость квартиры или дома не покрывает всего долга по кредиту или займу.

Ранее пункт 5 статьи 61 закона № 102-ФЗ позволял прекратить долг, если после несостоявшихся торгов кредитор оставлял заложенное жилье за собой. Вступившая в силу 25 июля 2014 года редакция указанной нормы позволила не требовать с должника выплаты остатка в том числе и после продажи залога, если кредитор получал выплату от страховой компании по программам страхования ответственности заемщика либо страхования финансовых рисков кредитора. Соответственно, в ситуации, когда указанные виды страховок по ипотечному кредиту или займу отсутствуют, страховой выплаты не происходит и у гражданина остается обязанность выплачивать остаток долга.



В документе Банк России обращает внимание на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков, в частности на необходимость соблюдения и недопустимость нарушения пункта 5 статьи 61 закона № 102-ФЗ в его применимой редакции. Кроме того, по мнению регулятора, интересам потребителей в гораздо большей степени отвечало бы полное прекращение долга во всех случаях, когда на предмет ипотеки обращено взыскание.

«Ряд кредиторов завершают процедуры взыскания остатка задолженности по договорам потребительского кредита (займа), обеспеченным ипотекой, после прекращения права собственности залогодателя на предмет ипотеки, произошедшего в результате обращения взыскания, даже в случаях, когда исходя из положений законодательства Российской Федерации обязательства заемщика-гражданина перед кредитором не являются прекращенными. Банк России рассматривает такие действия отдельных кредиторов в качестве наилучшей практики и предлагает всем кредиторам принять во внимание указанную практику», — говорится в информационном письме.

