Кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой выступает глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, продала свою долю в банке «Зенит». Она полностью вышла из капитала кредитной организации, сообщает РБК . Сделка была закрыта 18 июня.

Таким образом, доля Fletcher Group Holdings сократилась с 5,8% до нуля.

«В рамках политики компании о выходе из непрофильных инвестиций принято решение об окончательном выходе из состава акционеров банковской группы «Зенит», — сообщил РБК представитель Fletcher Group Holdings.

По данным банка, долю приобрел Тищенко Александр Сергеевич. Согласно материалам на сайте «Татнефти», некто с таким именем входит в совет директоров акционерного общества «Ярполимермаш-Татнефть», а также является начальником управления развития и корпоративного сопровождения стратегических проектов «Татнефти».

Остальные детали сделок в материалах «Зенита» не приводятся.

Информацию о выкупе доли в капитале банка у Fletcher Group Holdings Тищенко подтвердил агентству «Интерфакс». В беседе с агентством он заверил, что это личная инициатива и инвестиция.