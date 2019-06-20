За время действия услуги «Гарантированная ставка» Почта Банк вернул свыше 6,8 млрд рублей более чем 344 тыс. клиентов. Об этом рассказал вице-президент, директор по продуктам и технологиям Григорий Бабаджанян на OFFICEPARTY в Банки.ру.



Сервис позволяет пересчитать кредит наличными по сниженной ставке 12,9% и вернуть разницу на счет в случае погашения без просрочек в течение 12 месяцев ежемесячными платежами.



«Наше предложение доступно не узкому сегменту клиентов, а абсолютно всем категориям заемщиков, независимо от суммы и одобренной процентной ставки по кредиту», — подчеркнул Григорий Бабаджанян.

Кредит наличными в Почта Банке можно получить на сумму от 50 тыс. до 1 млн рублей на срок от 12 до 60 месяцев.

OFFICEPARTY — это формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга.