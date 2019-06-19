Допустивший в прошлом году утечку в Сбербанке сотрудник больше не работает в кредитной организации, сообщил RNS заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

«Нет, этот сотрудник с нами не работает, он сразу перестал с нами работать. Несмотря на то, что это была его ошибка, это не было сознательное действие. Но мы же много раз комментировали, что эти данные не имел он права переправлять в облако. Это во-первых. Во-вторых — мы проанализировали теоретический и фактический ущерб, который могли бы нанести эти данные, и пришли к выводу, что ущерб — ноль», — отметил Кузнецов.

По его словам, база данных содержала ссылки на внутреннюю почту и фамилии сотрудников банка. «Там были технические ссылки на нашу внутреннюю почту и фамилии наших сотрудников. Такой анализ сделали независимые эксперты, и мы в тот период не увидели каких-либо рисков для Сбербанка», — пояснил Кузнецов.

Он заключил, что ситуация получила слишком широкое освещение в СМИ из-за неумения банка грамотно объяснить ситуацию. «Немного, к сожалению, мы видели, что эту тему подхватили средства массовой информации, восприняли это. Но, наверное, это наше неумение в тот момент правильно объяснять, что произошло. Но этот сотрудник с нами не работает, он нарушил наши внутренние правила», — заключил Кузнецов.

Сбербанк: выложенные в Интернет файлы не содержат персональных данных сотрудников или клиентов В банке отметили, что в информации, которая утекла в Сеть, содержится рабочая техническая документация.

Напомним, в конце октября прошлого года выяснилось, что произошла утечка имен и адресов электронной почты примерно 420 тыс. сотрудников Сбербанка. По данным газеты «Коммерсант», база данных сотрудников Сбербанка была выложена на специализированном форуме phreaker.pro. База представляла собой текстовый файл размером около 47 Мб, в котором содержится свыше 421 тыс. записей с Ф. И. О. сотрудников и их логинами для входа в операционную систему, в большинстве случаев совпадающими с адресами их почты. Также можно было узнать, в каком подразделении работает сотрудник. В базе содержались данные о сотрудниках дочерних организаций Сбербанка, в том числе зарубежных. В Сбербанке отмечали, что опубликованная информация не представляет никакой угрозы автоматизированным системам и клиентам.