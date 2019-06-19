Акционер банка «Восточный» Артем Аветисян выразил надежду на участие в дальнейшем развитии кредитной организации его крупного акционера, инвестиционного фонда Baring Vostok. Об этом он сказал в среду в эфире телеканала «Россия 24».



«Я надеюсь, что фонд Baring Vostok, который по-прежнему остается крупным акционером банка «Восточный» будет также участвовать в развитии своего актива, а не будет вносить очередной деструктив, распуская недостоверную информацию о сложной ситуации в банке. Вообще это очень странно, и похоже на то, как змея пожирает свой хвост», — сказал Аветисян.

​Доля Baring Vostok в банке «Восточный» снизилась до 42,33% голосующих акций Структуры фонда Baring Vostok передали 10% акций банка «Восточный» компании «Финвижн».

Как сообщалось, Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings исполнить кол-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании «Финвижн Холдингс». Во вторник, 18 июня, структуры фонда Baring Vostok исполнили опцион и передали 10% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» (теперь владеет 42% акций банка «Восточный») Артема Аветисяна.

Таким образом доля кипрской компании Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok) в банке «Восточный» снизилась до 42,33% с 52,49% голосующих акций.

По словам Аветисяна, все дальнейшие шаги будут направлены на развитие банка.

«Все это время мы были скованы в принятии решений, много сил у нас уходило и времени на судебные споры. Но, должен сказать, что даже в такой ситуации банк «Восточный» показал в мае рекордную прибыль, запас капитала достаточен для исполнения обязательств перед клиентами и Центробанком», — сказал банкир.