Компания «Басфор», входящая в группу компаний Seven Suns Development, и Промсвязьбанк договорились в отношении реструктуризации долга застройщика перед кредитным учреждением, сообщает «Коммерсант» . Этому предшествовало рассмотрение в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области банкротного иска, поданного в конце июля прошлого года в отношении «Басфора» на сумму 2,7 млрд рублей из-за просрочки в выплатах банку.

«Басфор» возводит в Сестрорецке комплекс апартаментов «Светлый мир «Внутри…» на площади 17,5 га. Землю на берегу Финского залива, где ранее располагался пансионат «Дюны», застройщик приобрел у Промсвязьбанка в 2011 году.

Накануне между сторонами было подписано дополнительное соглашение к кредитному договору с приложенным графиком платежей, согласно которому компания «Басфор» будет производить выплаты Промсвязьбанку до конца 2021 года. По словам представителей Seven Suns Development, в настоящее время застройщик погасил более 1,5 млрд рублей от общей суммы долга. В пресс-службе застройщика пояснили, что на текущий момент остаток долга составляет 1,9 млрд рублей.

По словам представителей Seven Suns Development на десятом по счету заседании в Арбитражном суде, в настоящее время двустороннее дополнительное соглашение находится на регистрации в Росреестре и будет получено, предположительно, в конце июня. В пресс-службе застройщика изданию рассказали, что очередное заседание, где зарегистрированные документы должны быть представлены суду, назначено на 7 августа.

В пресс-службе Промсвязьбанка подтвердили подписание дополнительного соглашения к кредитному договору, заключенному с компанией «Басфор». «Согласно достигнутым договоренностям, задолженность «Басфора» реструктурируется на срок до декабря 2021 года при условии оформления со стороны компании дополнительного обеспечения. Ожидаемый срок оформления обеспечения — 24 июня», — добавили в пресс-службе банка.

В Seven Suns Development заявили, что компания полностью удовлетворена достигнутыми договоренностями, и пояснили «Коммерсанту», что после финального судебного заседания юниты будут выведены из-под обременения, что позволит владельцам начать регистрацию права собственности. «Мы изначально объясняли собственникам апартаментов, что наши взаимоотношения с Промсвязьбанком не отразятся на статусе их недвижимости. Согласно достигнутым договоренностям, Промсвязьбанк возьмет под залог только не реализованные ранее помещения», — добавили в компании.