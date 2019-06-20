Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) проанализировал базу данных клиентов, открывших вклады в период с 1 января по 1 июня 2019 года. Оказалось, что наибольшую склонность к накоплению имеют женатые люди, их доля составила 69%.



Наиболее активно открывают вклады женщины. Однако средние суммы на вкладах у мужчин оказались больше, чем у представительниц прекрасного пола. Судя по статистике, в среднем на вкладе у мужчин — 663 тыс. рублей, а у женщин — 486 тыс. рублей. Средний возраст женщин, открывших вклад в УБРиР за указанный период, составил 54 года, а у мужчин — 52 года.

«Общемировая статистика показывает, что мужчины, как правило, состоятельнее женщин — этим и объясняется тот факт, что средние суммы на их вкладах гораздо больше. Но при этом вкладчиков-мужчин меньше — а все потому, что заработанные деньги сильный пол предпочитает сразу тратить либо вкладываться в высокорисковые инструменты — фондовый рынок или валюту. Женщины же более склонны к накопительству и планированию бюджета, поэтому чаще выбирают вклады как простой и понятный инструмент сбережения своих средств», — прокомментировал директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.

Интересно, что за обозначенный период вклады в УБРиР чаще открывали женщины с именами Татьяна, Елена, Наталья/Наталия, Ольга и Людмила. А среди мужчин-вкладчиков больше всего Сергеев, Александров, Николаев, Юриев и Дмитриев. Также среди клиенток УБРиР, открывших вклад за первые пять месяцев этого года, оказались тезки известных зарубежных певиц — Шакира и Адель. Среди редких и необычных имен вкладчиц также встречается Идея, Констанция, Новелла, Поэма и Офелия. А у мужчин — Идеал, Нарцисс и Сократ.