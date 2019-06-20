Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис продал свой пакет акций банка за 1,069 млн долларов, говорится в материалах кредитной организации.

«Размер доли (Хасиса. — Прим. ред.) в уставном капитале ПАО «Сбербанк» до изменения — 0,0012%. Размер доли обыкновенных акций ПАО «Сбербанк» до изменения — 0,0013%… Размер доли в уставном капитале ПАО «Сбербанк» после изменения — 0%», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что Хасис продал 68,2 тыс. акций банка по цене 15,67 доллара.

«В данной продаже нет никакого стратегического замысла. Продал накануне дня дивидендной отсечки. Планирую в ближайшее время восстановить и, возможно, даже увеличить свое участие в капитале Сбербанка», — заявил Лев Хасис.



Согласно информации на сайте Сбербанка, Хасис с сентября 2013 года — член правления, первый заместитель председателя правления банка, курирует и координирует работу блоков «Международные операции», «Технологии», «Сервисы» и ряд других направлений деятельности кредитной организации.