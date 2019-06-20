Российская госкорпорация «ВЭБ.РФ» планирует осенью нынешнего года утвердить стратегию развития своего дочернего банка в Белоруссии ОАО «Банк БелВЭБ». Об этом заявил журналистам в четверг председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.



«Надеюсь, что, проведя все корпоративные процедуры, осенью стратегия развития БелВЭБа будет утверждена. И таким образом будет формально утверждена конституция на ближайшие годы деятельности БелВЭБа, и мы будем добиваться исполнения финансовой бизнес-модели на отлично», — отметил Шувалов.

Глава российской госкорпорации сказал, что «ВЭБ.РФ» относится к БелВЭБу «как к базовой партнерской организации» в Белоруссии. «Наша задача номер один — продвигать высокотехнологичную продукцию, производимую в России и Белоруссии, совместную продукцию, совместные услуги на рынки третьих государств», — заявил Шувалов. «Задача номер два — чтобы по пути развития этой нашей партнерской линии банк очень крепко стоял на ногах в Республике Беларусь, претендовал на лидирующую роль, был воспринимаем населением и клиентам как падежная организация, выступал партнером для правительства Белоруссии в решении социальных и экономических задач», — добавил Шувалов.

«Сегодня те подходы к стратегии, которые нам были представлены, все эти задачи призваны решить», — заявил глава «ВЭБ.РФ».

ОАО «Банк БелВЭБ» является в Белоруссии универсальным кредитно-финансовым учреждением, работающим в области международных расчетов, валютных операций и обслуживании внешнеэкономической деятельности республики. Главным акционером ОАО «Банк БелВЭБ» является российская госкорпорация развития «ВЭБ.РФ», которому принадлежит 97,52% акций.

