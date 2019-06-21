​Мошенники используют в каналах дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов схемы, которые «ломают» не канал, а самого клиента

Планы Сбербанка в сфере кибербезопасности неразрывно связаны с основными векторами развития средств защиты каналов дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Об этом сообщил в интервью ТАСС зампред правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» банка Анатолий Попов в рамках проходящего Международного конгресса по кибербезопасности.

Он выделил три ключевых вектора развития кредитной организации в этой сфере.

«Первый — упрощение клиентского опыта: механизмы безопасности будут менее заметны, но не менее эффективны. В качестве примера можно привести отказ от физических токенов и использование облачной электронной подписи. Второй — вывод каналов дистанционного банковского обслуживания в API, поэтому в Сбербанке активно развиваются финансовое API и соответствующие средства для его защиты. Третий — развитие мобильного банкинга, с использованием планшетов и смартфонов. Очевидно, что операции с мобильных устройств должны быть безопасными. Это задача у нас, разумеется, решена, но мобильные банковские сервисы не стоят на месте, соответственно, мы будем развивать и совершенствовать инструменты их защиты», — сообщил Анатолий Попов.

При этом он заметил, что мошенники используют в каналах дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов схемы, которые «ломают» не канал, а самого клиента.

«Приведу в качестве примера схему «платеж на клона». Клиент связывается с поставщиком, которого нашел в результате маркетингового исследования. Поставщик предоставляет договор и счет на оплату. Клиент проверяет по наименованию компании легитимность поставщика. По наименованию находится крупная уважаемая компания. Клиент заключает договор, оплачивает товар по указанным реквизитам. А позже выясняется, что в договоре указано наименование этой крупной компании, а ИНН, БИК и расчетный счет — мошенника. Юридические лица «клона» и легитимного поставщика находятся в разных регионах России. Последующее расследование показывает, что клиент взял контакты с сайта «клона», — пояснил зампред правления Сбербанка и добавил, что кредитная организация продолжает вести активную работу по повышению уровня киберкультуры клиентов.

«Что касается системы дистанционного банковского обслуживания Сбербанка для корпоративных клиентов — «Сбербанк Бизнес Онлайн», — то она надежно защищена. В числе ее характеристик есть три вида многофакторной аутентификации, два вида шифрования канала передачи данных», — заключил Анатолий Попов.