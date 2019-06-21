Киберпреступники сейчас фокусируют свое внимание на краже персональных данных, поскольку похитить деньги в банках стало достаточно сложно, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Сейчас другой тренд — тренд на утечку персональных данных. Сейчас информация стоит значительно больше. Банки научились защищаться, сейчас украсть деньги достаточно сложно, что было легко вчера», — сказал он. По словам зампреда банка, в даркнете личная информация высокопоставленных чиновников может стоит десятки тысяч долларов.

Комментируя ситуацию с социальной инженерией, Кузнецов отметил, что мошенники в основном используют информацию из утечек данных, произошедших много лет назад.

«Есть информация из доступных ресурсов, связанная с оформлением прав, регистрацией автомашин. Также продаются какие-то базы данных, поскольку в разные годы, безусловно, были какие-то утечки. То, что эти утечки были много лет назад, — это очевидно. В основном все данные черпаются оттуда. Там есть фамилии, имена, отчества, адреса, как правило, номера телефонов и много другой дополнительной информации, которую мошенники тем или иным образом пытаются использовать. <…> Мои выводы не голословны. Это связано с анализом показаний тех преступников, которых удалось задержать, и с анализом тех баз данных, которые удалось у них изъять. Это была совместная работа с правоохранительными органами», — добавил он.

По словам Кузнецова, масштаб бедствия в стране от социальной инженерии говорит о том, что «орудуют несколько сотен профессиональных кибермошенников и несколько десятков профессиональных кол-центров».