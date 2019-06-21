Сбербанк является «лакомым куском» для киберпреступников, заявил глава кредитной организации Герман Греф. По его словам, это связано с ролью банка в российской экономике.

«Мы — самый лакомый кусок страны, с точки зрения киберпреступников. На нас они оттачивают свое мастерство», — сказал топ-менеджер, выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком.

По словам Грефа, госбанк получает порядка 1,2 млн электронных писем в сутки.

«В среднем за 2018 год 60% писем — это письма, которые так или иначе нельзя считать деловыми. Это либо спам — это примерно 30% писем. Примерно в день поступает тысяча писем — это фишинг. И примерно две тысячи писем — это различного рода вредоносное программное обеспечение», — отметил президент Сбербанка.