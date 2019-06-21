Норматив по максимальному размеру риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков нарушали в прошлом году 53 кредитные организации. Такие данные приводятся в отчете ЦБ РФ о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году .

Как указано в докладе, за 2018 год величина крупных кредитных рисков по банковскому сектору снизилась на 1% — до 21 трлн рублей. Уменьшился и удельный вес крупных кредитов в активах банковского сектора — с 24,9% до 22,3%.

Тем не менее по ряду нормативов, установленных для контроля концентрации кредитных рисков, число банков-нарушителей выросло, свидетельствуют данные ЦБ.

«В течение отчетного года норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) нарушали 53 кредитные организации (за 2017 год — 44), норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) — восемь кредитных организаций (за 2017 год — шесть)», — говорится в отчете.

В прошлом году в период действия норматива Н9.1 — норматива максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией (банковской группой) своим участникам (акционерам), — его не нарушала ни одна кредитная организация. Норматив отменен с 8 октября 2018 года, уточняют в ЦБ.

Невыполнение норматива совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) в 2018 году допустили пять кредитных организаций (в 2017-м — две).

Кроме того, 392 кредитные организации (81% действующих) по состоянию на 1 января 2019 года рассчитывали норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) Н25. Нарушение этого норматива в 2018 году допустили 13 кредитных организаций (годом ранее — 14).

В Центробанке отмечают, что «в процессе банковского надзора периодически выявляются случаи некорректного отражения в отчетности концентрации максимального риска на связанное с банком лицо (связанную с банком группу лиц). Эта проблема постоянно находится в фокусе надзора: ведется работа с банками по адекватной оценке данного риска, в том числе на основе мотивированного суждения относительно связанности заемщиков при отсутствии ее формальных признаков».



«Сохраняется значительная вероятность увеличения долговой нагрузки на крупнейшие компании, являющиеся локомотивами экономики России. Данные компании продолжают оказывать непосредственное влияние на концентрацию кредитных рисков в банковском секторе, особенно в условиях санкций со стороны иностранных государств», — добавляют в ЦБ.