Банк «Финсервис» уведомляет об изменении местонахождения банка. В кредитной организации уточняют, что фактическое местонахождение банка не изменяется.



Прежнее место нахождения банка: Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23 А. Новое место нахождения банка: Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23 А, 2-й этаж, пом. 1, ком. 1.

В кредитной организации отмечают, что изменение адреса банка не влечет за собой изменения реквизитов банка, а также не влечет изменения корреспондентского счета банка и расчетно-кассового центра территориального учреждения Банка России, в котором открыт корреспондентский счет банка, каких-либо изменений или прекращений прав и обязанностей банка по отношению к своим клиентам, контрагентам и кредиторам.

«Переоформление договоров, доверенностей в связи с изменением адреса банка не требуется. Все действующие договоры и соглашения, заключенные банком ранее, а также выданные от имени банка действующие доверенности сохраняют законную силу», — сообщили в банке.