Банк России в 2018 году применял такую меру, как ограничение на привлечение денежных средств физических лиц во вклады, в отношении 75 банков, запрет на привлечение вкладов — в отношении 11 кредитных организаций. Об этом свидетельствуют материалы отчета регулятора о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году .

Ограничения на величину процентной ставки по договорам банковского вклада вводились в отношении двух банков.



Штрафы назначались 288 банкам, в том числе 29 финучреждениям — в связи с несоблюдением ими резервных требований. Требования о доформировании резервов на возможные потери по ссудам предъявлялись 314 банкам.