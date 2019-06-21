Объем обналичивания денег в банковском секторе в 2018 году составил 176 млрд рублей, сократившись почти вдвое по сравнению с 2017 годом. Такие данные приводятся в подготовленном ЦБ РФ отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году .

«В 2018 году Банк России продолжал проводить планомерную и системную работу по сокращению объемов сомнительных операций. Результатом проводимой работы стала устойчивая динамика снижения объемов сомнительных операций в банковском секторе», — подчеркивается в докладе.

Как поясняется, под сомнительными операциями имеются в виду операции клиентов кредитных организаций, «имеющие необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей». Такие операции, по мнению регулятора, могут проводиться для вывода капитала из страны, финансирования серого импорта, перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и последующего ухода от налогообложения, а также для финансовой поддержки коррупции и других противозаконных целей.

По информации ЦБ, в 2018 году по сравнению с 2017 годом объемы вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократились в 1,2 раза (с 77 млрд до 65 млрд рублей), объемы обналичивания денег в банковском секторе — в 1,9 раза (с 326 млрд до 176 млрд), объемы сомнительных транзитных операций — почти в два раза (с 2,5 трлн до 1,3 трлн рублей).

В рамках реализации надзорных функций Банк России в 2018 году завершил 146 проверок кредитных организаций (их филиалов) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В отношении 316 кредитных организаций в связи с нарушением «антиотмывочного» законодательства были приняты такие меры, как штрафы (211 кредитных организаций), ограничения на осуществление отдельных операций (37), запрет на осуществление отдельных операций (три кредитные организации); требования об устранении нарушений нормативных актов в области ПОД/ФТ были предъявлены 256 кредитным организациям. В отношении 346 кредитных организаций в рамках консультативного надзора были применены меры в виде письменной информации руководству и/или совету директоров о недостатках в деятельности и рекомендаций по их исправлению; проведены совещания с 17 кредитными организациями.



За нарушения требований законодательства, в том числе в области ПОД/ФТ, в 2018 году были отозваны лицензии у 35 кредитных организаций (в общей сложности в 2018 году лицензии были отозваны у 60 кредитных организаций).