Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева о снятии ареста с активов по иску кредитной организации на 282 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.



В частности, арест снят с 80% заработной платы и иных доходов Ананьева.

В отмене обеспечительных мер по остальным активам суд отказал. Также суд отказал в снятии ареста с активов экс-руководителя блока финансовых рынков Промсвязьбанка Дмитрия Иванова.

Ранее Арбитражный суд Москвы также частично удовлетворил ходатайство бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и снял арест с самолета Bombardier и 80% доходов с банковских счетов. Кроме того, также частично был снят арест с 80% доходов с банковских счетов одного из бывших руководителей банка — Татьяны Волошкиной. Ананьевы и Волошкина ранее ходатайствовали об отмене обеспечительных мер, принятых по иску Промсвязьбанка к бывшему руководству о взыскании убытков на 282 млрд рублей.

30 мая суд принял решение об аресте имущества Ананьевых и бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка на сумму в пределах 282,2 млрд рублей.

Всего в перечне арестованного имущества — более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, два самолета Bombardier Challenger 650, принадлежащих Ананьевым, восемь автомобилей «Мерседес» и автомобиль «Ягуар», а также здание и коллекция музея ИРРИ (Института русского реалистического искусства) и доли в компаниях.

Промсвязьбанк пытается взыскать с экс-владельцев банка — братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, бывших топ-менеджеров, членов правления и должностных лиц — возмещение ущерба, который банк понес, по мнению истца, в результате подписания ответчиками убыточных сделок. Кроме братьев Ананьевых, иск предъявлен еще десяти физическим лицам: бывшим зампредседателя правления банка Андрею Жупанову, руководителю блока финансовых рынков Димитрию Иванову, главе департамента проектного финансирования Александру Афанасьеву и другим, а также компании Дмитрия Ананьева Promsvyazcapital B.V.